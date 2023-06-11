В Мурманске начал работу Всероссийский библиотечный конгресс. Для северян и гостей города работают тематические ярмарки, приуроченные к проведению крупнейшего профессионального мероприятия в сфере библиотечного дела.

Приобрести книги более чем 20 ведущих отечественных издательств можно в рамках Мурманской книжной ярмарки, которая будет работать с 11 по 14 июня в молодёжном пространстве «СОПКИ 21А» в областной научной библиотеке. В дни ярмарки известные писатели будут проводить на площадке пространства творческие встречи, ток-шоу и лекции, проводить автограф-сессии и отвечать на вопросы читателей. Среди литераторов, приехавших в Мурманск в качестве гостей конгресса: Платон Беседин, Яна Вагнер, Максим Замшев, Ислам Ханипаев и специальный гость, приглашённый Российской библиотечной ассоциацией, Татьяна Толстая.

Программу конгресса на грядущей неделе продолжат профессиональные секционные мероприятия – конференции и круглые столы, которые будут организованы на более чем 10 площадках в Мурманске и Мурманской области. В этом году тема, выбранная в качестве заглавной для проведения библиотечного конгресса, – библиотека как культурный код страны.

«Каждый год мы выбираем для проведения конгресса лучший регион, который можно представить библиотечному сообществу как образец того, как должны работать современные библиотеки. В этом году выбрана Мурманская область, которая уже давно завоевала право проводить подобное масштабное мероприятие. Сегодня мы видим, что регион готов принять почти тысячу специалистов и поделиться с коллегами из других уголков страны лучшими местными практиками в области библиотечного дела», – отметил президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.

Как сообщает региональное Министерство культуры, сегодня и завтра на улице Воровского работает ярмарка «Культурный код России», приуроченная не только к грандиозному празднику чтения, но и ко Дню России. Гостей ярмарки ждут фудтраки с арктической кухней, уличные представления и кинотеатр под открытым небом, выставки, игры и викторины от мурманских библиотек и мастер-классы ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства Кольского Заполярья. Специальным гостем ярмарки стал старейший в России уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо».

Подробности о мероприятиях, которые проходят в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Мурманске, можно найти в социальной сети «ВКонтакте» на странице областного министерства культуры.

Фото: https://gov-murman.ru