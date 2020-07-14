Если всё получится, то вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августаРаботающим пенсионерам с 1 августа положена прибавка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.07.20 08:30

В Мурманске начала работать сеть городского велопроката

В Мурманске открылась сеть городского велопроката «Велобайк». В первом сезоне жителям Мурманска будут доступны для аренды 100 велосипедов на 10 станциях проката, расположенных в центральной части города. На сегодняшний день в эксплуатацию введены девять – последняя будет подключена в ближайшую неделю. В прокате будет эксплуатироваться эргономичная антивандальная модель велосипеда, успешно зарекомендовавшая себя в других городах.

«Проект стал первой системой велопроката в мире за Полярным кругом. За первые часы работы жителями было совершено уже 11 поездок. В Мурманске велосипед невероятно популярен, поэтому проект, безусловно, должен иметь успех», – отметила заместитель губернатора Оксана Астахова.

Услуги велопроката полностью автоматизированы. Для аренды велосипеда клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении и оплатить доступ на сутки, месяц или сезон. После этого можно выбрать велосипед, ввести ПИН-код на электронном замке и начать поездку. По её окончании необходимо вернуть велосипед на любую свободную парковочную стойку.

Сервисное обслуживание прокатных велосипедов будет проводиться с учётом климатических особенностей региона с использованием специальных смазочных средств. Предусмотрена также регулярная санитарная обработка, но в целях безопасности клиентов им также рекомендуется соблюдать правила личной гигиены. Для пользователей мурманского «Велобайка» будет работать служба поддержки, в которую можно обратиться по любому вопросу об услугах велопроката.

«Мы рады, что при поддержке руководства Мурманской области запускаем первый «Велобайк» за пределами Москвы. У жителей и гостей Мурманска появится дополнительная альтернатива использованию общественного и личного транспорта. Это поможет снизить транспортную нагрузку в районах высокой активности и повысить комфорт жизни горожан. Мы рассчитываем, что в первом же сезоне услугами мурманского «Велобайка» воспользуются десятки тысяч человек», − отметил Максим Акимов, президент компании «Велобайк».

Проект «Велобайк» работает с 2013 года в Москве и является одним из крупнейших в мире по количеству транспортных средств.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Комментарий к новости:15 многодетных семей в Мурманске получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий
Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)11:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:35«Пластик». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Не запутаться бы в льготах - семьи Мурманской области получают 20 видов социальных выплат-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть тянут рубль за собой-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Не запутаться бы в льготах - семьи Мурманской области получают 20 видов социальных выплат
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 439 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика