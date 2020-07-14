В Мурманске начала работать сеть городского велопроката

В Мурманске открылась сеть городского велопроката «Велобайк». В первом сезоне жителям Мурманска будут доступны для аренды 100 велосипедов на 10 станциях проката, расположенных в центральной части города. На сегодняшний день в эксплуатацию введены девять – последняя будет подключена в ближайшую неделю. В прокате будет эксплуатироваться эргономичная антивандальная модель велосипеда, успешно зарекомендовавшая себя в других городах.

«Проект стал первой системой велопроката в мире за Полярным кругом. За первые часы работы жителями было совершено уже 11 поездок. В Мурманске велосипед невероятно популярен, поэтому проект, безусловно, должен иметь успех», – отметила заместитель губернатора Оксана Астахова.

Услуги велопроката полностью автоматизированы. Для аренды велосипеда клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении и оплатить доступ на сутки, месяц или сезон. После этого можно выбрать велосипед, ввести ПИН-код на электронном замке и начать поездку. По её окончании необходимо вернуть велосипед на любую свободную парковочную стойку.

Сервисное обслуживание прокатных велосипедов будет проводиться с учётом климатических особенностей региона с использованием специальных смазочных средств. Предусмотрена также регулярная санитарная обработка, но в целях безопасности клиентов им также рекомендуется соблюдать правила личной гигиены. Для пользователей мурманского «Велобайка» будет работать служба поддержки, в которую можно обратиться по любому вопросу об услугах велопроката.

«Мы рады, что при поддержке руководства Мурманской области запускаем первый «Велобайк» за пределами Москвы. У жителей и гостей Мурманска появится дополнительная альтернатива использованию общественного и личного транспорта. Это поможет снизить транспортную нагрузку в районах высокой активности и повысить комфорт жизни горожан. Мы рассчитываем, что в первом же сезоне услугами мурманского «Велобайка» воспользуются десятки тысяч человек», − отметил Максим Акимов, президент компании «Велобайк».

Проект «Велобайк» работает с 2013 года в Москве и является одним из крупнейших в мире по количеству транспортных средств.