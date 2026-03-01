В Мурманске начала работу VII конференция «Звезда Севера»

Это масштабный социальный проект по самореализации жён военнослужащих. Более 1000 участниц собрались на площадке Дворца культуры им. С.М. Кирова: супруги, матери, сестры защитников Родины. Их вчера приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Абсолютно заслуженно мы говорим про ваших мужей, выполняющих задачи по защите государства, гордимся нашими бойцами. Каждый из них герой. Но незаслуженно мало мы говорим о женщинах – тех, кто их хранит и поддерживает. Символично, что в преддверии Международного женского дня и в День Арктики в столице Русской Арктики Мурманске собрались представительницы военных городов, где базируются наши флоты. Для меня большая честь быть здесь. И самое главное, что каждый раз, общаясь с женщинами из военных городов, я восхищаюсь их силой духа. Они делают все, чтобы жизнь вокруг стала лучше. И даже в самые тяжелые моменты, потеряв мужей, продолжают помогать фронту, реализовывать проекты, заботиться о других. Сила России не только в мужчинах, самоотверженно защищающих страну, но и в женщинах, которые обеспечивают надежный тыл. На вас нужно равняться», – сказал глава региона, открывая мероприятие.

По видеосвязи к присутствующим обратилась заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

«От имени Совета Евразийского женского форума хочу выразить искреннюю признательность организаторам – Единому волонтерскому центру Мурманской области и лично руководителю Евгении Владимировне Чибис, всей команде проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов. За 6 лет вам удалось создать сильную команду женщин, выстроить эффективную программу действий во благо развития своих регионов и нашей Великой России. Особую значимость имеют ваши проекты по реабилитации военнослужащих и поддержке их семей, военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей, развитию ЗАТО», – сказала Галина Карелова.

Участников приветствовали депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин.

Автор идеи проекта, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис представила программу конференции и амбассадоров проекта, а также поблагодарила участниц.

«За это время конференция доказала востребованность. Мы встречаемся, учимся новому, обсуждаем – мероприятие заряжает на целый год, и все идеи, эту энергию вы переносите в свой дом, в свою семью, в свои проекты и города. Мы охватили уже все флоты, каждый год присоединяются новые женские сообщества. Благодаря вам миссия «Звезды» живёт. Спасибо всем, кто поверил в нас и поддерживает: руководству флотов и главнокомандующему адмиралу Александру Алексеевичу Моисееву, руководителям регионов, Совету Федерации в лице Валентины Ивановны Матвиенко. И особенное спасибо вам, нашим участницам. Вы становитесь лидерами позитивных изменений, реализуете яркие проекты, инициативы и идеи. Вместе мы делаем большое дело, меняя флотские города к лучшему», – сказала Евгения Чибис.

В этом году в рамках конференции организованы лекции от авторитетных спикеров. На тему детского здоровья выступил профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус. Про воспитание детей в эпоху искусственного интеллекта рассказала руководитель по развитию проектов и сообществ международной школы программирования «Алгоритмика» Светлана Видакас. Академик Академии военных наук, участник боевых действий в Афганистане Александр Караяни поделился, как помочь семьям адаптироваться после возвращения участников СВО домой. Все эксперты делятся знаниями абсолютно бесплатно.

Состоялся также круглый стол «Женщины за развитие флотских городов» в рамках Совета Евразийского женского форума с участием телеведущей, председателя «Союза женщин России» Марии Ситтель и телеведущей Юлии Барановской.

Конференция проводится при поддержке командования ВМФ России, правительства Мурманской области и Совета Евразийского женского форума. С 2023 года «Звезда Севера» проходит не только в Мурманской области, но и в Калининграде, Севастополе и на Камчатке. Проект помогает женщинам построить карьеру и вести собственный бизнес. Так, результатом работы программы стал запуск самостоятельных проектов: женский клуб «Полярная Звезда», сеть мини-фитнес-клубов «Малина», «Офицерский бал», социальный проект «ДругаЯ», проект в поддержку женщин с онкологией.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563076/#&gid=1&pid=46