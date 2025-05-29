В Мурманске началась летняя оздоровительная кампания для школьников

Для юных мурманчан наступили долгожданные каникулы. Вечером 28 мая первая группа из 199 детей отправилась на отдых в Евпаторию.

Ребята проведут время в оздоровительном учреждении «Прометей» благодаря программе для детей из Арктической зоны России. Всего за весь летний сезон там отдохнут 987 ребят.

Как сообщает администрация города Мурманска, следующая группа детей отправится к морю 1 июня. В лагерях «Юбилейный» и «Солнечный берег», расположенных в Туапсинском районе, весело и с пользой для здоровья отдохнут 149 юных мурманчан. А 2 июня ещё 75 школьников поедут в Геленджик, в лагерь «Лазуревый берег».

Для детей, чьи каникулы пройдут в родном Мурманске, городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием начнут работу в следующий понедельник, 2 июня. Организаторы подготовили интересные мероприятия, среди которых экскурсии, игры на свежем воздухе, тематические викторины, творческие мастер-классы и многое другое. В течение трёх летних смен в них отдохнут 2000 наших школьников.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30080&page=1