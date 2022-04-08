В Мурманске началась подготовка к 9 Мая

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Совещание прошло под председательством главы администрации города Мурманска.

– 9 мая – особенная дата и в масштабах страны, и в жизни каждой семьи. Мурманск – город с героическим прошлым, город-герой, и потому мы должны провести все мероприятия, посвящённые Великой Победе, на самом высоком уровне, – сказал Юрий Сердечкин. – В предыдущие годы из-за действовавших ограничений много мероприятий проходило онлайн, а в этом году заполярная столица готовится к полноформатному празднованию этой даты. Мы рассчитываем, что одним из ключевых событий станет акция «Бессмертный полк». И колонна, которая по праву считается народной, пройдёт по улицам нашего города. Нельзя забывать, что пандемия может внести свои коррективы, но мы надеемся, что этого не произойдёт.

В ходе заседания был затронут весь спектр вопросов, касающихся подготовки к празднику. Обсудили оформление города, организацию парада, работу с ветеранами, участие в праздничных мероприятиях школьников и молодежи. Также в числе важных тем – взаимодействие всех служб, обеспечивающих безопасность горожан.

В оставшееся до торжественной даты время будет проведена уборка территорий, прилегающих к памятникам и мемориальным объектам. Особое внимание будет уделено благоустройству города: помимо точечных работ по санитарной очистке запланирован большой субботник. Праздничными станут мурманские парки и скверы. Их украсят 68 флажных конструкций, 42 консоли, 186 флагов и 229 знамен. Оформление областного центра будет полностью завершено к 5 мая.

Праздничные мероприятия планируется провести во всех округах города Мурманска. Одним из главных событий традиционно станет военный парад. По информации Северного флота, в нем примут участие пешие и механизированные колонны. Вечером 9 мая прогремит артиллерийский салют.

Полная программа праздничных мероприятий после её утверждения будет опубликована.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22159&page=1