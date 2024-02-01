В Мурманске началась серия стратегических сессий, посвящённых разработке мастер-планов опорных городов Арктики

С 31 января по 2 февраля в Мурманске на базе Мурманской областной научной библиотеки и Центра управления регионом пройдут стратегические сессии в рамках разработки мастер-плана Мурманской агломерации, в которую входят Мурманск, Кольский район и Североморск. В стратегических сессиях примут представители правительства Мурманской области, органов местного самоуправления, ключевых организаций и компаний, присутствующих на данных территориях.

Обсуждения в рамках каждой стратегической сессии будут посвящены отдельным темам: «Научно-образовательный кластер Мурманской области: как сделать науку и образование градообразующей отраслью?», «Экономика Мурманской области: вызовы и направления развития» и «Мурманская агломерация: проблемы формирования комфортной среды».

Результаты работы стратегических сессий будут использованы при разработке мастер-плана Мурманской агломерации, который разрабатывается консорциумом во главе с проектно-консалтинговой компанией «Новая земля» совместно с правительством Мурманской области по заказу фонда ДОМ.РФ.

Первый день работы стратсессий был посвящён научно-образовательному кластеру Мурманской области.

«Мы сегодня сможем погрузиться в эту работу и вместе с участниками прикоснуться к разработке мастер-планов. Для нас принципиально важно развитие науки и образования на территории Мурманской агломерации, потому что здесь расположено большое количество стратегических и инвестиционных проектов, для реализации которых необходимы рабочие руки и технологии. Но мы должны не только обеспечить привлечение сюда людей. Когда мы говорим про научные и образовательные кластеры на территории, мы говорим в том числе о возможности их самореализации», – обратилась к собравшимся, в числе которых было большое количество студентов, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Вице-губернатор акцентировала внимание на важности мнения общественности в этих вопросах.

«Концентрация и решение проблем в этой сфере как раз находится в зоне ответственности научного сообщества Мурманской области. Нам вместе нужно научиться давать ответ, как нам развивать технологии и готовить кадры, и работать над увеличением численности студентов в регионе», – Раким Махмудов, руководитель проектов научно-исследовательского центра «Картфонд».

Свои идеи в ходе мероприятия также высказали студенты Мурманского арктического университета.

«Наш университет уже принимает участие в программе социально-экономического развития Мурманской области как Арктической зоны. Работа направлена на достижение национальных целей развития РФ, обеспечения национальной безопасности, а также реализации приоритетных направлений развития Мурманской области в соответствии с планом мероприятий «На Севере – жить». В университете сейчас сосредоточены те направления, которые необходимы для развития Арктической зоны РФ. Нами также ведется работа по развитию совершенно новых образовательных траекторий, которые будут отсеивать ненужные, как нам кажется, специальности и специализироваться на привлечении кадров к реализации новых проектов. Наша миссия – создать технологии и готовить кадры, которые необходимы для развития Арктики», – пояснила ректор Мурманского арктического университета Ирина Шадрина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, разработка мастер-плана Мурманской агломерации ведётся в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. В состав опорных населённых пунктов Арктической зоны России в Мурманской области вошли Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская агломерации.

Фото: https://gov-murman.ru