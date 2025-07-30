В Мурманске началась третья смена городских оздоровительных лагерей

Со сказочного путешествия началась для девочек и мальчиков третьей смены городских оздоровительных лагерей. Торжественное открытие для тех, кто весь август будет отдыхать на базе СОШ № 21, устроили сотрудники ДК «Первомайский».

Как сообщает администрация города Мурманска, всего на базе школ №№21, 53 и 57 с пользой последний летний месяц проведут 405 ребят. В рамках проекта «На Севере — малыш», входящего в стратегический губернаторский план «На Севере — жить!», для юных мурманчан подготовлена обширная программа. Игры на свежем воздухе, походы в кино, экскурсии и множество других мероприятий сделают летние каникулы яркими и запоминающимися.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30505&page=1