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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 17:45

В Мурманске началась установка памятника «Паруса мечты»

Новый памятник с красивым названием «Паруса мечты» появится в Мурманске. Он украсит сквер перед Морским вокзалом. К его установке приступили специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) совместно с сотрудниками ЗАО «СММ». Возведение скульптуры - продолжение системной работы Сибирской угольной энергетической компании и Мурманского морского торгового порта по формированию комфортной городской среды в Мурманске.

Как рассказал директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский, выступивший инициатором проекта, идея памятника формировалась на протяжении нескольких лет. Его рождение стало еще одним из элементов работы по созданию современного облика Мурманского морского торгового порта, припортовой территории и городских объектов, ярким примером участия градообразующего предприятия в развитии комфортной городской среды.

«Образ памятника и его название выбраны не случайно. Напомним, что в начале ХХ века первые изыскатели, которые определяли место будущего порта на Мурмане, пришли сюда на паруснике, который назывался «Любовь». В то же время мы хотели подарить Мурманску ещё один монумент, который мог бы олицетворять морской характер города, надежды и мечты горожан. Мы будем рады, если сюда будут приезжать фотографироваться молодожены или выпускники школ», - рассказал он.

Памятник «Паруса мечты» представляет скульптурную композицию: парусник, выполненный из нержавеющей стали, волну, сделанную из литой бронзы и каменное основание. Общая высота конструкции составляет 7,3 метра. Автор проекта - скульптор Владимир Убасев. Он отметил, что все использованные материалы и конструкции выбраны с учетом погодных условий Крайнего Севера.

«Паруса мечты» - это очень светлый образ. Он - как напутствие в будущую жизнь тем, кто идет вперед», - подчеркнул Владимир Убасев.

Отметим, возведение нового культурного объекта – это часть системной работы, отправной точкой которой стало Соглашение о социально - экономическом сотрудничестве АО «ММТП» и Администрацией города Мурманска. Тесное взаимодействие муниципальных властей с АО «ММТП» приносит видимые результаты. Так, в 2015 году силами Мурманского морского торгового порта в честь своего векового юбилея был реконструирован «Сквер портовиков». В 2018 году был обновлен сквер перед Морским вокзалом. Проектные решения, реализованные специалистами предприятия и его партнерами, включили создание экологической тропы из дикого камня, высадку более сотни саженцев деревьев и кустарников различных сортов из специализированных питомников, установку скамеек, цветочных вазонов, наружного освещения и других архитектурных форм.

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