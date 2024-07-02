В Мурманске началась вторая смена оздоровительных лагерей

430 школьников отдохнут в городских оздоровительных лагерях, расположенных на базе мурманских школ №№1, 20 и 26. Впереди ребят ждут дни, полные полезных активностей. Это походы в музеи, кинотеатры, прогулки на свежем воздухе, мастер-классы и многое другое. Вторая смена продлится до 24 июля.

Также нельзя забывать о вкусном и здоровом питании. В рационе у детей, посещающих пришкольные лагеря, обязательно присутствуют сезонные овощи и фрукты.

Как сообщает администрация города Мурманска, вчера в лагере школы №26 (ул. Павлика Морозова, 3) мальчишек и девчонок тепло встретили вожатые, а также аниматор, который провёл для ребят «Шоу-тайм». В течение дня каждый отряд отлично провёл время за играми и общаясь с друзьями. Всего в этом лагере отдыхают 135 детей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27949&page=1