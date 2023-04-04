В Мурманске начали готовиться к параду, посвящённому 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

3 апреля в соответствии с приказом командующего Северным флотом ВМФ России стартовали совместные тренировки парадных расчётов.

В мурманском параде 9 мая примут участие 52 студента и курсанта МГТУ и МАГУ, проходящие обучение по программам военной подготовки в Военном учебном центре при МГТУ под руководством начальника ВУЦ, капитана 1 ранга Сергея Акулича. Они присоединятся к сотням участников расчётов региона — военнослужащим соединений Северного флота, сотрудникам силовых ведомств, юнармейцам, нахимовцам, членам военно-патриотических клубов.

В отличие от курсантов МГТУ, которые участвуют в парадах с 2019 года, обучающиеся МАГУ вошли в состав парадного расчёта впервые. Они могут проходить военную подготовку вместе со студентами и курсантами «мореходки» с февраля прошлого года. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в июне 2021 года Министерством обороны РФ, правительством Мурманской области и двумя вузами.

«Впереди у вас — одно из самых знаменательных и незабываемых событий — участие в военном параде. На вас будут смотреть тысячи северян и гостей региона, близкие и друзья, преподаватели и однокурсники, и вы сможете показать уровень подготовки, свои решимость, волю и ответственность. Уверена, мы будем вами гордиться. Покажите, на что способны!», — обратилась к участникам парадного расчёта ВУЦ перед стартом тренировок и.о. ректора МГТУ Мария Князева.

Совместные занятия по строевой подготовке на плацах воинских частей области будут проходить в течение всего апреля. Главная тренировка в центре Мурманска состоится 3 мая с 20.00 до 23.00, генеральная репетиция — 5 мая с 20.00 до 23.00. Военный парад 9 мая начнётся в 10.00.

Фото предоставлено пресс–службой МГТУ.