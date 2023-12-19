В Мурманске начали работать традиционные ёлочные базары

В областном центре приобрести один из главных символов Нового года можно в четырёх точках продаж во всех округах города: улица Адмирала флота Лобова, в районе дома №1; улица Мира, в районе дома №11; улица Чумбарова-Лучинского, в районе подземного перехода на пересечении с проспектом Героев-североморцев; проспект Кольский, в районе дома №89.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 20 декабря ёлочные базары откроются ещё по нескольким адресам:

Ленинский округ

- улица Нахимова, в районе дома №6;

- улица Саши Ковалёва, в районе дома №20.

Октябрьский округ

- улица Георгия Седова, в районе дома №18;

- улица Академика Книповича, в районе дома №27 (за остановкой общественного транспорта «Улица Полярные Зори» (восточное направление).

Первомайский округ

- улица Прибрежная (район Дровяное), в районе дома №6;

- улица Капитана Копытова, в районе дома №34 по улице Героев Рыбачьего;

- улица Морская, в районе дома №3;

- переулок Охотничий (район Абрам-Мыс), в районе дома №19.

Точки продаж будут работать до 31 декабря.