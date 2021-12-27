В Мурманске начали работать зимние детские оздоровительные лагеря

Они открылись на базе девяти общеобразовательных учреждений города (школ №№ 11, 18, 28, 27, 31, 57, № 58, Кадетской школы города Мурманска, гимназии №8). Смена продлится по 30 декабря.

В зимние каникулы в городских лагерях отдохнут 1150 мурманских школьников. Юных мурманчан ждут увлекательные экскурсии по новогоднему Мурманску, посещение кинотеатров и планетария.

Работа лагерей пройдёт под девизом «Сказка к нам приходит!». Основная задача — подарить детям радость и ощущение волшебства в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Юных мурманчан ждут награды, призы. Каждый ребёнок, посещающий городской лагерь, получит светоотражатель от Дедушки Мороза.

Особое внимание будет уделено питанию ребят, оно будет двухразовым, обязательно предусмотрено наличие овощей и фруктов.

Родительская плата за пребывание ребёнка в городском оздоровительном лагере составляет 50 рублей в день.