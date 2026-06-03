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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 17:30

В Мурманске начали работу детские оздоровительные лагеря

В первую смену, с 1 по 25 июня, в них отдохнут 1333 юных северянина. Лагеря организованы на базе школ №3, 5, 42, 48, 58, гимназий №5, 7, 9, филиала гимназии №10 и лицея №2.

Программа у ребят, как всегда, насыщенная: это экскурсии и посещения учреждений города‑героя, спортивные, культурные и познавательные мероприятия.

2 июня в одном из выставочных залов Детской художественной школыдля юных мурманчан прошла интерактивная программа «Ой, ты, море!». Мероприятие организовано в рамках проекта «Ожившие рисунки» — фирменной технологии, позволяющей буквально за несколько минут «оживить» на большом экране изображения, которые дети создают на занятии.

В июне 2026 года Детская художественная школа принимает воспитанников летних лагерей трёх образовательных учреждений города — средней школы №5, средней школы №3 имени В.Е. Кузнецовой (Росляково) и лицея №2. Всего запланировано семь мероприятий, посвящённых культуре и истории родного Севера и русским традициям, — в них примут участие более 190 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Мультимедийные программы ДХШ — часть последовательной стратегии школы по внедрению современных цифровых технологий в художественное образование. Для развития этого направления учреждение ведёт активную грантовую работу: в 2026 году подготовлена и подана заявка на создание мультимедийной мастерской, ведётся разработка проекта интерактивной экспозиции «Ожившие рисунки» для участия в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Как отмечает администрация города Мурманска, благодаря объединению юридических лиц МБУ ДО «Детская художественная школа» и МБУК «Выставочный зал г. Мурманска» часть высвобожденных средств удалось направить на развитие учреждения. Сегодня Детская художественная школа постепенно превращается в главный выставочный «хаб» города, развивая разнообразные форматы творческой деятельности.

В ДХШ реализуются новаторские проекты с использованием 3D‑технологий, проводятся мастер‑классы по живописи и декоративно‑прикладному искусству, а также другие культурно‑досуговые мероприятия художественной направленности для разных социальных групп населения. Например, для семей участников СВО в рамках работы творческой лаборатории «Искусство для всех», многодетных семей и семей участников СВО — в рамках проекта «СВОбодное творчество», а также пожилых людей — в рамках социального проекта «Творчество вне возраста». Мероприятия этих проектов бесплатны для указанных категорий мурманчан.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32568&page=1

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