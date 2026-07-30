В Мурманске начали работу стационарные пункты ИИ-скрининга в рамках проекта «Здоровый Север»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в трёх торговых центрах Мурманска – ТРЦ «Мурманск Молл», ТЦ «Форум» и ТЦ «Северное Нагорное» начали работу диагностические комплексы «GigaDoc».

Это первый этап реализации комплексного профилактического проекта «Здоровый Север», инициированного правительством Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!».

Технология искусственного интеллекта позволяет бесконтактно, по видеоизображению лица, за 10 секунд определить 16 показателей здоровья: артериальное давление, пульс, индекс массы тела, уровни общего холестерина, уровень стресса и усталости и другие параметры. Обследование не требует забора крови, предварительной записи или специальной подготовки. Пункты работают ежедневно в часы работы торговых центров.

В проекте «Здоровый Север» четыре формата профилактической помощи: стационарные пункты ИИ-скрининга, передвижные медицинские комплексы, мобильные палатки здоровья в местах массового пребывания людей и лекторий «Школа здоровья».

«Здоровый Север» объединил предложения, прозвучавшие на Конгрессе молодых врачей. По инициативе депутата Государственной Думы РФ Татьяны Кусайко при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса они легли в основу программы, направленной на развитие профилактической медицины и ранней диагностики.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев, комментируя запуск, подчеркнул, что «GigaDoc» не заменяет врача, а служит инструментом раннего выявления рисков: «Система позволяет с помощью искусственного интеллекта по одной фотографии определять риски, приблизительные косвенные показатели артериального давления, частоты сердечных сокращений и выявлять тревожные сигналы. Пациент может понять, стоит ли обращаться к врачу на диспансеризацию, и тут же на месте провести запись через QR-код. Точность – до 85–88%. Если вы видите высокий холестерин – следует пройти диспансеризацию и сдать кровь. Система не подключена к медицинским данным в поликлинике – искусственный интеллект достраивает риски и косвенные признаки». По его словам, именно стационарные пункты отвечают запросу на доступность медицинской помощи, которая остаётся общей проблемой для всей страны.

Главный врач Мурманской детской областной клинической больницы Екатерина Сулима, которая также участвует в проекте в качестве координатора и лектора «Школы здоровья», отметила профилактическую направленность проекта: «Проект уникальный, многофункциональный. Уже записываются лекции с интересными докладчиками. Я, как врач-аллерголог, записываю лекцию об аллергических заболеваниях у детей – это востребованная тема. В центрах можно буквально за несколько минут узнать состояние здоровья, задуматься о том, как его укрепить, и вовремя пройти диспансеризацию. Профилактика намного эффективнее лечения. Это предложение наших молодых специалистов, которые имеют новые знания и утверждают, что профилактика – залог успеха». Она также пояснила, что скрининг даёт укрупнённые данные и не подменяет врачебный приём: «Задача – выявить серьёзные отклонения. Это не подмена врача, а дополнение и дополнительная возможность уделить время себе».

Информация о работе всех пунктов «Здорового Севера», расписании выездов передвижных медицинских комплексов и графике лекций будет публиковаться в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте» и на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571883/#&gid=1&pid=6