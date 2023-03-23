В Мурманске начались буровзрывные работы на участке под строительство школы на улице Советской

Продолжается подготовка площадки под строительство школы в Мурманске на улице Советской. 21 марта на участке начались буровзрывные работы.

Разработка скального грунта необходима для устройства котлована и будет вестись несколько месяцев. Процесс занимает продолжительное время, что связано с требованиями безопасности. Для недопущения аварийных ситуаций мощность взрывов является минимальной, а их количество увеличено.

Как сообщает региональное Министерство строительства, к строительству первой за 29 лет школы в Мурманске приступили в конце 2022 года. За это время было установлено временное ограждение участка, произведено освобождение его от почвенно-растительного слоя и деревьев. Также выполнен демонтаж элементов фундаментов снесенных ранее аварийных зданий и установка опор для монтажа временных наружных сетей электроснабжения.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 500 мест, будет состоять из трех блоков и отвечать всем современным требованиям. Проект реализуется в рамках плана «На Севере – жить» и национального проекта «Образование».

Фото: https://gov-murman.ru