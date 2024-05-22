В Мурманске начались дорожные работы мостового перехода через Кольский залив по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»
В рамках первого этапа ремонта мостового сооружения проведены подготовительные работы: установлены наружные паспорта объекта (щиты), которые информируют участников дорожного движения о предстоящих ремонтных работах, об организации, которая производит работы. и номер телефона ответственного сотрудника.
Особое внимание уделено временной организации дорожного движения – установлены знаки, информирующие участников дорожного движения о временных ограничениях в зоне работ, а также маршруты обхода для минимизации дорожных заторов и обеспечения непрерывности движения.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время подрядная организация приступила к выполнению работ по демонтажу барьерного ограждения и цоколей под него, а также к демонтажу водоотводного экрана.
Мост через Кольский залив – ключевой объект, входящий в опорную дорожную сеть региона, будет отремонтирован по современным стандартам для повышения безопасности и комфорта участников дорожного движения.
Фото: https://gov-murman.ru