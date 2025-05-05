В Мурманске начались дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В областном центре приступили к ремонту улицы Полярные Зори. Работы на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На участке протяжённостью почти 2 км будет обновлено дорожное покрытие, заменены бордюры и канализационные люки. Подрядчик уже приступил к демонтажу бортового камня.

Напомним, что в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют девять объектов улично-дорожной сети Мурманска.

Дорожно-строительный сезон стартовал и в городе Полярные Зори. Работы в муниципалитете ведутся в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». На улице Котельная, на участке ремонта от перекрестка с дорогой «Автоподъезд к городу Полярные Зори» до здания котельной, подрядчик готовит участок для работы ресурсных организаций, которые будут заниматься заменой труб горячего водоснабжения. Затем продолжатся работы по подготовке основания дороги: выемка грунта и отсыпка щебня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/