В Мурманске начались новогодние ёлки главы города

Погрузиться в атмосферу волшебной сказки и получить подарки смогут 3400 юных мурманчан, которые проявили себя в спорте, учёбе, культуре и общественной деятельности, а также дети участников специальной военной операции.

Праздничные программы также пройдут в общеобразовательных учреждениях города-героя.

Первый спектакль прошёл сегодня в Детской театральной школе, где юные актёры продемонстрировали свои таланты в увлекательной постановке «На Севере мишка». История о медвежонке и его новом друге, которые отправились в захватывающее путешествие по Арктике, оставила незабываемые впечатления у маленьких зрителей.

Дед Мороз и Снегурочка помогли зажечь новогоднюю ёлку и закружили всех в весёлом хороводе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29077&page=1