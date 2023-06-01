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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.23 11:30

В Мурманске начались работы по озеленению города

Всего в областном центре в этом году планируется высадить около 153 тысяч 500 растений. Важно, что для оформления клумб используются морозоустойчивые виды: календула, львиный зев, маргаритка, петуния, виола, бархатцы, гвоздика. Все они хорошо переносят переменчивую мурманскую погоду.

Как сообщает администрация города Мурманска, в настоящее время специалистами МАУК «Мурманские городские парки и скверы» завершена высадка цветов на 6 объектах благоустройства, а именно: сквер по ул. Профсоюзов, 20; сквер около Мурманского областного драматического театра; аллея и сквер вдоль просп. Ленина; сквер у памятника городам-побратимам Мурманска; сквер у Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки; сквер у памятника С.М. Кирову.

Всего в этом году планируется украсить 40 городских территорий.

Высадка цветов продлится до середины июня при условии сохранения благоприятных погодных условий. Все объекты находятся под контролем специалистов, которые до осени будут проводить регулярные прополки и полив цветов.

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