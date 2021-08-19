В Мурманске начались работы по покраске фасадов домов. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов в ходе своего еженедельного объезда объектов.

«У нас нет неважных объектов. Такие объезды помогают вовремя выявить трудности в выполнении капитального ремонта и недостатки, допущенные в ходе работ», - отметил Фёдор Денисов.

В ходе объезда генеральный директор регионального Фонда капремонта осмотрел, как идут работы по фасадам домов №72 на проспекте Ленина, 9/1 на улице Коминтерна и 23 на улице Папанина.

На первом объекте начались окрасочные работы со стороны главного фасада, а в ближайшее время подрядчик приступит к ним и со стороны улиц Самойловой и Егорова. Дворовая часть фасада готова к окраске на 80%. Продолжается ремонт балюстрад. Все работы должны быть завершены до конца сентября 2021 года.

На Коминтерна, 9/1 также начата окраска главного фасада, продолжаются работы по подготовке фасада дворовой части. Также на этом объекте продолжается капитальный ремонт крыши. Все работы должны быть завершены в октябре 2021 года.

«На Папанина, 23 подрядчик закончил работы по главному фасаду на прошлой неделе, а сегодня мы видим, что его уже «украсила» граффити. Грустно, что наши старания сделать город красивее оценили таким образом. Работы по капитальному ремонту фасада здесь продолжаются. Подрядчик выставил леса и подготовил стены дома под штукатурку во дворе. Торцы дома уже готовы к покраске. Разумеется, нанесённый главному фасаду вред в ходе дальнейших работ будет устранён», - подчеркнул Федор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, после капремонта фасады домов станут не только красивее, но и безопаснее. Подрядчики тщательно восстанавливают штукатурный слой и балконы так, чтобы конструктивные элементы точно не угрожали безопасности прохожих.

Напомним, всего в 2021 году в Мурманске капитальный ремонт затронул 98 многоквартирных домах. В них выполняется 113 видов работ. В частности, ведутся работы по капитальному ремонту 16 фасадов. Подрядчики уже закупили краску и в ближайшее время приступят к окраске остальных 13 объектов.