В Мурманске начались работы по текущему ремонту дорожного полотна

Планируется обновить более 20 тысяч квадратных метров покрытия во всех округах Мурманска.

Уже приведено в порядок 150 квадратных метров дорог. Ремонтируют поврежденные участки размером от 0,5 до 1,5 квадратных метров. Работы проводят с применением рециклера асфальтобетона. Такая техника позволяет работать круглогодично.

– Проводить подобные восстановительные мероприятия мы планируем до наступления благоприятных погодных условий для капитального ремонта асфальто-бетонного покрытия, – рассказал руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства», депутат Совета депутатов города Мурманска Станислав Ланин.

Кроме того, в настоящий момент специалисты управления дорожного хозяйства готовятся к предстоящему паводку: идет очистка дождеприемных колодцев, выполняется механизированная и ручная уборка водопропускных лотков и кюветов от снега, проводится промывка водопропускных труб.