В Мурманске начались съёмки первого комедийного сериала компании «IVI Originals»

Это история о бывшем мотогонщике, чемпионе мототрека, который, став запойным алкоголиком, подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь.

В главных ролях – известные российские актеры Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие. Продюсириет проект Тина Канделаки. Автор сценария и режиссер Владимир Щегольков.

Съёмки пройдут в четырёх городах России – Мурманске, Кировске, Норильске и Москве.

«Это наш первый художественный сериал в линейке «IVI Originals», стартовавший в съёмки. Блестящий сценарий, шикарный актерский ансамбль, а главное - искренняя и с неожиданными поворотами история маленького города, накрытого русской зимой. Спасибо Мурманску и области за тёплый приём, мы рады будем представить нашим подписчикам проект уже в этом году», - прокомментировал Давид Кочаров, генеральный продюсер «IVI Originals».

Фактически «IVI» анонсирует выход первых сериалов собственного производства осенью этого года, сейчас в разработке и подготовке находится более 40 проектов, скоро стартуют съемки других сериалов и полных метров, которые выйдут в 2020 и в 2021 годах.