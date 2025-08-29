В Мурманске начальник отделения почтовой связи осужден за присвоение денежных средств

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска поддержано государственное обвинение в отношении местной жительницы, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, в суде было установлено, что подсудимая, занимая должность начальника отделения АО «Почта России» в Мурманске с ноября 2023 года по май 2024 года присвоила вверенные ей денежные средства на сумму более 629 тысяч рублей, причинив компании крупный материальный ущерб.

С учётом позиции государственного обвинителя и представленных доказательств суд признал подсудимую виновной, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.