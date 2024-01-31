В Мурманске началось строительство девятиэтажного дома, предназначенного для расселения жильцов из аварийного фонда

Новый дом появится на пересечении улицы Полярные Зори в районе дома №5 и проспекта Ленина. Здание будет состоять из одного подъезда, площадь помещений в «девятиэтажке» составит более 3,5 тысячи квадратных метров, в ней будет 90 квартир.

«Контракт на возведение здания был заключён с ООО «Мурманская строительная компания». В 2023 году проектная документация прошла государственную экспертизу, получено положительное заключение. Сейчас подрядчик ведёт буровзрывные работы под траншеи наружных сетей, вывозит грунт с площадки, готовит котлован под устройство основания плиты фундамента», – рассказал глава министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, дом на улице Полярные Зори возводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», а также плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru