В Мурманске началось строительство двух малоэтажных жилых комплексов на улице Шевченко

В областном центре на улице Шевченко началось строительство двух малоэтажных жилых комплексов «Полярник» и «Северный». Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства.

«На улице Шевченко планируют построить в течение ближайших трёх лет 130 индивидуальных жилых домов. На земельном участке площадью 18 га работают два застройщика, которые намерены до конца 2025 года возвести по десять жилых зданий каждый. Строители уже залили фундаменты первых домов: в «Полярнике» — два, в «Северном» — шесть», — отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Оба проекта предполагают центральное водоснабжение, электрификацию и создание в последующем управляющей компании.

Приобрести дома в малоэтажных жилых комплексах можно в том числе и по «Арктической ипотеке» под 2%.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в Мурманской области возводится 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи на рынке. Кроме того, правительством региона подписаны соглашения с федеральными застройщиками на строительство 1 млн кв. метров жилья в ближайшие 10 лет.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553179/#&gid=1&pid=1

