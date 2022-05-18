В Мурманске началось строительство хирургического корпуса в рамках реконструкция онкодиспансера

В рамках заседания штаба по капремонту губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о начале реконструкции онкодиспансера.

«Это принципиально важный для северян и всей системы здравоохранения проект. Мурманский областной онкодиспансер давно нуждался в глобальных изменениях. Совсем недавно лучевую терапию проводили на технике, установленной еще в 70-х годах. Благодаря поддержке Татьяны Алексеевны Голиковой мы приступили к модернизации. Уже заменили оборудование на современное, а теперь приступаем к реконструкции зданий онкодиспансера. В рамках первого этапа началось строительство хирургического корпуса. Прошу управление капитального строительства и Минстрой держать на особом контроле реализацию проекта», — поручил глава региона участникам заседания.

В рамках первого этапа будет возведено 9-этажное здание — новый хирургический корпус, в котором разместятся пять специализированных операционных, оборудованных в соответствии со всеми современными стандартами и технологическими требованиями, отделение реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения хирургического профиля, а также вспомогательные подразделения.

Также Андрей Чибис назвал вопросы проведения капремонта, в том числе исторической части города Мурманска, и тему благоустройства назвал одними из самых актуальных на повестке заседания штаба.

«Необходимо рассмотреть все вопросы и обсудить нюансы реализации проектов капремонта с подрядчиками, чтобы оперативно принять решения по проблемным участкам. Тоже самое касается благоустройства. Благодаря активной работе, большим инвестициям, которые правительство направляло на реализацию проектов, города и поселки Кольского Заполярья серьезно преобразились. Эти изменения отмечают жители. Однако работы продолжаются и требуют детальной проработки нюансов», — подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в продолжение заседания штаба по капремонту участники обсудили текущий статус работ, имеющиеся проблемные вопросы. В ходе заседания губернатор обозначил ряд задач, которые требуют принятия оперативных решений, чтобы продолжить реализацию намеченных проектов.

Фото: https://murman.tv/news-n-1634--v-murmanske-pristupili-k-stroitelstvu-onkodispansera