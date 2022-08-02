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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 15:00

В Мурманске началось строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера

Как уже сообщала редакция «Арктик-ТВ», в Мурманске в рамках национального проекта «Здравоохранение» идет реконструкция Мурманского онкологического диспансера. Ход работ по строительству нового хирургического корпуса проверили министр строительства региона Ирина Вабищевич и главный врач онкодиспансера Дмитрий Коваленко.

«Характерная особенность Мурманской области – сложные геологические условия. На каждом объекте мы встречаем либо скальные образования, либо торфяники, непригодные в качестве основания для объектов капитального строительства. Эта стройплощадка не стала исключением. Сейчас идет разработка котлована и работы по дроблению скального грунта. Сделаем все, чтобы обойтись без буро-взрывных работ и не создавать неудобства пациентам областной больницы», – отметила Ирина Вабищевич.

Согласно проекту на площади 2264 квадратных метра московская компания «Торион» возведёт 9-этажное здание, в котором разместятся пять специализированных операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения хирургического профиля, а также вспомогательные подразделения. Обеспечение операционного блока нового корпуса медицинским кислородом планируется от собственной кислородно-газификационной станции. Для электроснабжения нового хирургического корпуса будет предусмотрена собственная трансформаторная подстанция. Стоимость работ – 1,8 млрд рублей.

«Все наши разработки и технологические задания согласованы с курирующим учреждением – Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н.Н. Петрова. Девятиэтажный корпус объединит различные отделения, в том числе хирургическое, операционное, блок реанимации. Помещения будут оснащены современным оборудованием, еще часть медицинских аппаратов ожидают переезда из старого корпуса. Мы очень ждём момента, когда на месте котлована будет возведён, по сути, медицинский комплекс, который позволит помочь еще большему количеству пациентов», – подчеркнул Дмитрий Коваленко.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2021 году была завершена реконструкция каньонов Мурманского областного онкологического диспансера, в рамках которой были приведены в порядок помещения для размещения линейных ускорителей и аппарата лучевой терапии (брахитерапия). Оборудование 1970-х годов заменено на современное последнего поколения – подобное по уровню оснащения в Северо-Западном федеральном округе есть только в Санкт-Петербурге. Аппарат «TrueBeam» позволит значительно увеличить объёмы лучевой терапии в регионе, а также даст шанс на выздоровление даже самым тяжелым онкологическим больным. Новая версия «Halcyon» предназначена для лучевой терапии высокой точности – это инновационная технология может использоваться для лечения рака предстательной железы, груди, головы и шеи, а также многих других форм злокачественных новообразований.

 

 

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