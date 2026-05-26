В Мурманске началось строительство жилого комплекса на улице Журбы

В Мурманской области строительная отрасль набирает обороты. Так, в Мурманске на улице Журбы застройщик приступил к реализации ещё одного проекта. Об этом сообщили в Министерстве строительства региона Александра Карпова.

«На улице Шевченко завершается строительство ЖК «Маяк». Однако застройщик не намерен уходить из региона, что не может ни радовать. В конце апреля он приступил к реализации нового проекта на улице Седова, а теперь разворачивает ещё одну строительную площадку на улице Журбы. Планируется, что здесь появится современный жилой комплекс», - отметила министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

В 2024 году разрешение на строительство на этом участке было получено другим застройщиком. Однако работы так и не начались. Инициативу перехватили строители из Архангельска, которые по достоинству оценили созданные в Мурманской области условия для реализации проектов жилищного строительства.

Предполагается, что на улице Журбы появится 16-этажный жилой дом на 193 квартиры с панорамными окнами на 9-16 этажах и кладовыми на цокольном этаже. К работам застройщик уже приступил. На площадке активно идёт снос заброшенных складов и монтаж ограждения.

Как отмечает региональное Министерство строительства, на сегодняшний день на территории Мурманской области активно строится уже 23 жилых дома, в которых порядка 4 тысяч квартир или 80% предназначены для продажи населению. Возродить жилищное строительство в регионе удалось благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области. Механизмами развития стали программы «Свой дом в Арктике», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека», которая была распространена на регионы АЗРФ по инициативе главы региона.

