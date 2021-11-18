В Мурманске начался ежегодный городской конкурс «Студент года»

В этом году ребята подали на проект свыше 60 заявок. По итогам отбора к основному этапу состязаний допущено 50 студентов. Вчера в церемонии открытия приняли участие депутаты горсовета.

В этом году «Студент года» включает в себя 15 испытаний различной направленности: конкурс «Я выбираю жизнь», приуроченный к декаде SOS; тестирование «МОСТ», направленное на проверку кругозора участников в различных областях знаний; творческое испытание «Tikstar» на популярной молодёжной платформе «TikTok» и другие.

Конкурс «Студент года» проходит в 21-й раз, за все время участие в нём приняли более двух тысяч студентов.