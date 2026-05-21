В Мурманске начался капитальный ремонт детского сада №130 и медицинского колледжа

В Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!» и национальных проектов «Семья» и «Молодёжь и дети» продолжается работа по модернизации. Так, в Мурманске начался капитальный ремонт ещё двух объектов образования. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Кампания по капитальному ремонту объектов образования набирает обороты. На сегодняшний день работы идут уже в 17 зданиях. Везде этап работ разный: где-то подрядчики только завершают демонтаж старой отделки и оборудования, а где-то уже переходят к чистовой отделке. Ещё на одном объекте – детский сад №61 в Апатитах – подрядчик готовится приступить в ближайшее время к работе. Однако перед большинством стоит задача – завершить капитальный ремонт объектов к новому учебному году», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в здании Мурманского медицинского колледжа на улице Ломоносова заменят окна, приведут в порядок отмостку, утеплят и смонтируют вентилируемый фасад, который оснастят архитектурно-художественной подсветкой. Подрядчик уже вышел на объект и приступил к ремонту кирпичной кладки наружных стен и монтажу подсистемы вентилируемого фасада. Работы планируется завершить до конца года.

В рамках нацпроекта «Семья» также начались работы по капитальному ремонту детского сада №130 на улице Крупской. Перед подрядчиком стоит задача привести в порядок крышу, а также смонтировать вентилируемый фасад с архитектурно-художественной подсветкой. Строители уже начали монтировать каркас новой кровли и теплоизоляционный слой наружных стен.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в 2026 году в рамках народной программы «На Севере – жить!» планируется капитально отремонтировать 18 объектов образования. Всего с 2019 года в рамках народной программы «На Севере – жить!» были капитально отремонтированы 37 школ.

