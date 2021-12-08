В Мурманске начался капитальный ремонт дома, пострадавшего от взрыва газа

В Мурманске начался капитальный ремонт дома №6/1 на улице Свердлова, пострадавшего от взрыва газа в марте 2018 года. Ход работ на объекте проверила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Мы провели обследование дома №6/1 на улице Свердлова, которое показало, что необходимо утеплить фасад, а также заменить кровельное покрытие по всей площади дома, а не только над пострадавшим подъездом. Работы планировалось начать весной 2022 года, но учитывая общественный резонанс и желание условия проживания жильцов более комфортными, решено было приступить незамедлительно», – отметила Юлия Барсукова.

Подрядчик уже вышел на объект, установил леса и начал устанавливать крепежную систему. В ближайшее время на объект прибудет утеплитель и сайдинг бирюзового цвета.

В начале рабочим предстоит утеплить и смонтировать вентилируемый фасад – работы не предполагают «мокрых» процессов и могут выполняться в любое время года. Параллельно подрядчик приступил к крыше. Необходимо демонтировать существующее покрытие, отремонтировать стропильную систему, утеплить чердачное перекрытие, уложить новое покрытие из профлиста и установить ограждение и снегозадержатели. Все работы должны быть завершены в мае 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на объекте установлены 4 веб-камеры: любой желающий может следить за темпом работ по ссылке: https://tv.ivideon.com/camera/100-g2UKxa2GPTX9OJMgPPDIxO/0/?lang=ru

Напомним, до этого были восстановлены стены пострадавшей от взрыва газа части дома, заменены старые окна и двери, и заново проведены инженерные сети.

Фото: https://tv.ivideon.com/camera/100-g2UKxa2GPTX9OJMgPPDIxO/0/?lang=ru