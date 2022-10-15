В Мурманске начался капитальный ремонт крыши дома на улице Сафонова

В регионе кампания по капитальному ремонту набирает обороты. В Мурманске подрядчик приступил к капитальному ремонту крыши дома №26 на улице Сафонова.

«Кровля находится в крайне удручающем состоянии. Из-за многочисленных пробитий кровельного покрытия долгие годы влага попадала на стропильную систему, из-за чего ее большая часть прогнила. Практически полностью разрушены кирпичная кладка карниза и вентиляционные шахты. Подрядчику предстоит их восстановить, заменить большую часть стропильной системы, мауэрлат, борова и, разумеется, уложить новый утеплитель и кровельное покрытие», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Такой огромный объём работ потребовал и соответствующего финансирования. Капитальный ремонт крыши дома №26 на улице Сафонова был оценен в 22 млн рублей. Его проведение стало возможно благодаря поддержке правительства Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по поручению губернатора Андрея Чибиса из регионального бюджета были выделены деньги на приведение в порядок кровли. Работы будут проведены уже в этом году.

Фото: https://gov-murman.ru