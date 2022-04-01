В Мурманске начался капремонт здания для Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске начался капитальный ремонт здания для Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Полярная звезда». Ход работ на объекте проверили заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин и региональный министр строительства Ирина Вабищевич.

«Здание расположено на территории Долины Уюта и было построено в 1989 году по индивидуальному проекту. Подрядчик квалифицированный и надёжный с достаточным кадровым потенциалом. Сейчас на объекте порядка 30 человек, которые на данном этапе проводят демонтажные работы и подготовка к черновой отделке», – отметила Ирина Вабищевич.

Перед подрядчиком стоит задача за несколько месяцев превратить 4-этажное здание в современный кампус профессиональной поддержки одаренных детей и молодежи. Проектом предусмотрено применение современных материалов, соответствующих требованиям безопасности, экологичности, энергетической эффективности, современному уровню развития техники и технологий. Разумеется, здесь будут создана и доступная среда. Для этого будет установлен пассажирский лифт.

«Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи «Полярная звезда» – это уникальный объект для Мурманской области, который создаст новые возможности для юных северян. Образовательное учреждение будет работать по трём направлениям – наука, искусство и спорт. Сейчас строительство объекта находится на начальной стадии. Контроль обязательно продолжим», – подчеркнул Юрий Фомин.

Как сообщает региональное Министерство строительства, планируется, что отремонтированное здание с учебно-лабораторными аудиториями, коворкинг-зоной, зонами проектной и творческой деятельности, информационно-библиотечным центром и спортивными залами будет готов принять одаренных детей. Здесь будет предусмотрены спальные места для 40 детей на двух этажах отдельно для девочек и мальчиков.