В Мурманске начался набор на курсы сценаристов

У заполярных журналистов, писателей, кинематографистов и творческих людей есть возможность получить бесплатно интересную и востребованную специальность сценариста. Обучение в сценарной мастерской «Кино и литература» будет проходить в Мурманске в мае-июне этого года.

Как сообщает АНО «Продюсерский центр «Северный Характер», курс обучения проведут Дмитрий Новосёлов, российский сценарист, продюсер и Елизавета Прохорова, доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского университета кино и телевидения.

На курсы приглашаются мурманские писатели, заинтересованные в создании киносценариев фильмов о севере, а также молодые авторы, журналисты, кинематографисты, гиды, умеющие рассказывать интересные истории. Возраст учащихся - от 16 до 60 лет.

На курсах студенты узнают, как разогревать эмоции зрителей от нуля до кульминации, как сделать героя максимально убедительным, как помочь зрителям полюбить его, переживать за него, как создавать интересных персонажей второго плана, как писать короткометражки и многое другое.

По окончании курсов каждый должен будет создать сценарий короткометражного игрового фильма, место действия которого – Крайний Север. Все сценарии будут участвовать в питчинге. По двум лучшим – в сентябре 2023 года будут сняты фильмы выпускниками киношколы «Нордфильм».

Обучение будет походить онлайн с 15 мая по 8 июня, очно - с 9 по 11 июня. 12 июня состоится питчинг.

Обучение бесплатное, приём по конкурсу. Заявки принимаются в электронном виде по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/643943ec02848f0bbc08a04f/