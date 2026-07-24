Как сообщает Мурманское УГМС, с 23 июля в Мурманске начался период белых ночей - сегодня солнце впервые опустилось за горизонт после двух месяцев полярного дня. На широте Мурманска природный феномен полярного дня длится с 22 мая по 22 июля и обусловлен наклоном оси вращения земли к плоскости эклиптики, из-за чего в приполярных областях возникают такие явления, как полярный день и полярная ночь. Но до начала полярной ночи ещё далеко, астрономическая ночь наступит, когда солнце опустится за горизонт не менее чем на 18 градусов, а пока Мурманчане и гости города смогут любоваться великолепными сумеречными закатами в столице Заполярья.

24-25 июля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклона в Норвежском море. В нашем регионе местами пройдут небольшие дожди, южный ветер и адвекция тёплой воздушной массы будут способствовать повышению температуры воздуха.

Сегодня, 24 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер днём юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +13+18°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшой дождь. Ветер днём юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +15+17°.