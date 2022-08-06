В Мурманске начался ремонт кровли гимназии № 3 на улице Челюскинцев

ООО «Североморская строительная компания» приступила к ремонту кровли гимназии №3 на улице Челюскинцев, 14 в Мурманске. Ранее представители президентского движения неоднократно обращали внимание властей на опасное состояние здания. Введенное в эксплуатацию в 1935 г. здание пугало родителей учащихся и персонал последние несколько лет: наружные стены частично разрушились, штукатурка и краска облезли, оконные отливы покосились.

В администрации Мурманска общественникам ответили: капитальный ремонт фасада выполнят вслед за кровлей. Соответствующий контракт был заключен 26 июня 2022 г. Цена вопроса – 22 млн рублей. Срок – до 30 ноября 2022 г. В перечне строительно-монтажных работ - не только сам ремонт, но и частичная замена системы отопления, а также устройство электрического освещения.

«Проектная документация на реставрацию фасада с комплексной заменой оконных блоков была разработана еще в 2019 году. Однако в заключенном контракте речь идет только о капитальном ремонте крыши. После завершения работ по этому договору планируется сделать долгожданный ремонт фасада здания. Проблема назрела давно и с каждым годом она лишь усугубляется: в какой момент произойдет очередное обрушение, и кто в этот момент будет проходить мимо, спрогнозировать невозможно. А ведь по этому маршруту ежедневно следует большое количество людей», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

Напомним, изначально в здании располагалась средняя общеобразовательная школа №8, позднее, в период Великой Отечественной войны, здесь был штаб военного округа, затем – госпиталь. Спустя десятилетия строение не утратило своей значимости, потому капитальный ремонт фасада, уверены общественники, необходимо провести как можно скорее.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.