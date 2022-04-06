В Мурманске начался ремонт здания и кровли областного психоневрологического диспансера

В Мурманске начался капитальный ремонт 1-го этажа здания областного психоневрологического диспансера, расположенного на улице Свердлова. Работы проводятся в рамках государственной программы «Здравоохранение» за счёт средств областного бюджета.

К выполнению работ приступила мурманская компания ООО «Гидротехника», признанная победителем по результатам электронного аукциона, который региональный комитет по конкурентной политике провел для нужд ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер». На выполнение работ претендовало 6 (шесть) участников. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, извещения об электронном аукционе и были допущены к торгам.

В ходе проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 23%.

22 марта с ООО «Гидротехника» заключён контракт на сумму 28,2 миллиона рублей. Подрядчику необходимо выполнить работы по капитальному ремонту 1-го этажа здания – демонтажные и строительно-монтажные работы, включающие в себя устройство сетей электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, необходимо организовать сети связи, охранно-пожарной сигнализации и осуществить мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

Помимо этого, региональный комитет по конкурентной политике завершил торги на капитальный ремонт кровли психоневрологического диспансера, расположенного по улице Адмирала флота Лобова.

Торги также проходили в виде электронного аукциона, на выполнение работ претендовало 6 (шесть) участников. Победителем закупки была признана компания из Мурманска - ООО «Юфорт». Компания взяла на себя обязательства по надлежащему исполнению контракта за 7,1 млн рублей, снизив начальную стоимость на 19%.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, на прошлой неделе с компанией заключен контракт со сроком выполнения работ - 22 июля 2022 года. К ремонту кровли ООО «Юфорт» должно приступить 10 мая текущего года.