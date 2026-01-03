В Мурманске начинает работать каток под открытым небом

3 января в Мурманске начинает работать ещё одна зона новогодней ярмарки «На Севере – тепло!» – каток под открытым небом в сквере на улице Ленинградской. Установившийся погодный «минус» наконец позволил льду застыть по всему периметру.

Посетить каток можно бесплатно, если взять свои коньки. Будет также работать пункт проката. Чтобы морозный воздух был только в радость, посетителям предложат горячие напитки и выпечку.

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, каток будет работать все новогодние праздники ежедневно с 12 до 20 часов, время работы пункта проката коньков с 12 до 18 часов. Это прекрасное место, чтобы зарядиться праздничным настроением, весело и активно провести время с семьей или друзьями.