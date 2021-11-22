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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.21 08:45

В Мурманске начинаются кинопоказы в рамках «Северного характера»

С 22 ноября Мурманске начинаются конкурсные показы самого северного в стране международного кинофестиваля «Северный характер». Свои фильмы представят кинематографисты и журналисты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. Многие авторы приедут на кинофестиваль лично. Всего в конкурсную программу в этом году включено 89 фильмов.

Кинопоказы будут длиться всю неделю до 28 ноября и пройдут на нескольких площадках: северяне смогут увидеть конкурсные и внеконкурсные кинокартины в Мурманском областном краеведческом музее, Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Мурманской областной научной библиотеке, Мурманском областном художественном музее, а также в домах культуры «Маяк» и «Первомайский».

В дни кинофестиваля в Мурманске также будут открыты два уличных кинотеатра.

Главная площадка фестиваля развернется в Океан-холле мурманского конгресс-отеля «Меридиан», где будут оборудованы две студии для трансляций и телемостов. 25 ноября официальная церемония открытия свяжет три страны – Россию, Швецию и Норвегию: кинофестиваль пройдёт не только в Мурманске, но также в Лулео и Тромсе.

Откроет фестиваль фильм «Купе номер 6» режиссера Юхоа Куосманена. Картина будет интересна многим мурманчанам, ведь часть кадров снималась в Мурманске, а северяне смогли поучаствовать в массовке. Этот фильм также успел завоевать гран-при Каннского кинофестиваля и претендует на «Оскар».

Фильм закрытия фестиваля – картина «ОН», снятая норвежским режиссером Гуро Брусгордом.

В рамках кинофестиваля «Северный характер» мурманчане также смогут увидеть первую серию сериала «Везет». Презентацию фильма проведёт режиссёр Владимир Щегольков. Напомним, фильм снимался в Мурманске и Кировске с февраля 2020 года по февраль 2021 года под рабочим названием «Иван». В массовке фильма приняли участие более тысячи северян.

Вход на кинопоказы будет осуществляться с учетом антиковидных органичений. Подробности о программе и условиях посещения мероприятий «Северного характера» можно найти на ресурсах кинофестиваля.

Как сообщает региональное Министерство культуры,

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Партнёры проекта – Центр развития кинопроизводства Мурманской области и региональное Министерство культуры. Мероприятие входит в план мероприятий председательства России в Арктическом совете.

 

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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