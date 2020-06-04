В Мурманске начинаются подготовительные работы для строительства многоквартирных домов на улице Бондарной

Объявлен электронный аукцион на определение подрядчика для выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов в этом микрорайоне областного центра. Срок окончания приёма заявок – 16 июня 2020 года.

На улице Бондарной запланировано строительство 3-х отдельно стоящих многоквартирных домов высотой до 4-х этажей. В них предусмотрены квартиры комфортной для проживания площади: однокомнатные, двух- и трёхкомнатные. Квартиры будут сдаваться полностью готовыми к проживанию - с отделкой, сантехникой и электроплитами.

На придомовых территориях предусматривается размещение игровых площадок для детей разного возраста, спортивных сооружений, автостоянок. При этом для удобства жителей количество парковочных мест планируется сделать максимально возможное.

При разработке проекта предусмотрено применение современных материалов, соответствующих российским требованиям экологичности и энергоэффективности. Акцент сделан на использование товаров отечественного производства, чтобы стоимость строительства не колебалась вслед за изменениями курсов валют.

По плану дома на улице Бондарной должны быть построены в 2021 году. Этот микрорайон станет первым этапом реализации проекта застройки микрорайонов «Больничный район» и «1 микрорайон». Квартиры в нём будут предоставлены гражданам, переселяемым из жилых домов, признанных аварийными. Проект реализуется в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона».