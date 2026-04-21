В Мурманске начинаются ремонты участков улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

На одном из объектов подрядная организация уже вышла на демонтажные работы на тротуаре. Работы ведутся на улице Юрия Гагарина (участке от улицы Павлика Морозова до улицы Магомета Гаджиева).

Напомним, в этом году в регионе отремонтируют 118 объектов. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят 13 участков улично-дорожной сети в Мурманске, четыре мостовых сооружения и восемь региональных дорог. По народной программе «На Севере – жить!» работы пройдут на 16 участках улично-дорожной сети в Мурманске и 73 объектах в муниципальных образованиях региона.

В рамках реновации ЗАТО работы запланированы на четырех объектах, расположенных на территориях ЗАТО город Заозерск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и в Печенгском муниципальном округе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566181/#&gid=1&pid=3