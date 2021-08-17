В Мурманске начинаются съёмки полнометражного фильма «Год рождения»

20 августа в Мурманске кинокомпания «Пайнери» начинает съёмки фильма «Год рождения». Это история становления личности молодого человека и его быстрого взросления.

По сценарию, главный герой неожиданно узнаёт, что его невеста беременна, и эти обстоятельства коренным образом меняют его жизнь. Сюжет фильма затрагивает темы семейных ценностей и любви к своей малой родине.

Режиссер фильма Михаил Местецкий, известный зрителям как автор сценария «Легенды номер 17». События в картине происходят в вымышленном городе Металлогорске. Создатели ленты в поисках места съёмки объездили много городов нашей страны, посмотрели Нижний Новгород, Тулу, Рязань и Пермь. Но свой выбор остановили на Мурманске, согласившись с мнением оператора Давида Хайзникова, снимавшего сериал «Эпидемия», фильм «Перевал Дятлова», «Эрмитаж. Снято на IPhone 11 Pro».

В пятницу в Мурманске будет отработана самая первая съёмочная смена фильма с традиционным разбиванием тарелки об операторский штатив.

События в фильме развиваются в течении 9 месяцев и будут сниматься в разное время года. Поэтому съёмочная группа ленты «Год рождения» планирует приехать в Заполярье дважды: в августе и в декабре 2021 года, сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм».

Фото: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=43WnSoTUj1g