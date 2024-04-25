В Мурманске начнётся тестирование участников проекта «Время героев»

В филиалах Президентской академии открываются пункты оценки для участников отбора на программу «Время героев».

Участники отбора, которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии. Там начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки для участников отбора.

Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на комплекс оценочных процедур доступна участникам в «личных кабинетах» на сайте https://времягероев.рф/.

Участники могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты. С 22 апреля ведётся запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты ещё в 43 городах, включая Мурманск.

Участник отбора на программу «Время героев» Андрей считает, что каждый, кто пройдёт обучение, сможет внести значительный вклад в развитие нашей страны. «Такое образование нужно каждому человеку, который стремится с помощью своих знаний и умений, как бы это громко ни звучало, повысить потенциал нашего государства. Воспользоваться такой программой — это не просто возможность, это честь и обязанность для каждого военнослужащего», — подчеркнул он.

По мнению участника отбора, программа предоставляет каждому прекрасный шанс воспользоваться социальным лифтом. Андрей также отметил, что участники программы получат мощный стимул для карьерного роста в мирной жизни: «Уверен, что каждый, кто пройдёт обучение, сможет внести значительный вклад в развитие нашей прекрасной страны».

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Время героев».