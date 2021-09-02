В Мурманске начнут обучать специалистов для работы на киноплощадке

В Мурманске открывается кинолаборатория «Нордфильм», в которой будут обучаться специалисты административного департамента съёмочных групп. Организатор курса - Центр развития кинопроизводства Мурманской области (оперативный орган кинокомиссии Мурманской области).

В связи с нарастающим потоком российских киногрупп, выбирающих для съёмок своих проектов Мурманскую область, остро требуются местные кадры для работы на съёмочных площадках. Обучение будут проводить специалисты российской кинокомпании «Гамма Продакшн». Интерес этой студии к региону не случаен. За последние несколько лет «Гамма» сняла на Кольском полуострове несколько проектов. Самый известный из них - сезон сериала «Морские дьяволы».

В следующем году студия планирует реализовать в Мурманской области крупный кинопроект. А потому ей понадобится большое количество административного персонала - локейшен-менеджеры, бригадиры массовок, реквизиторы, художники-постановщики, кастинг-директоры,

ассистенты для актеров. Идея готовить кадры на месте возникла в результате переговоров «Гаммы» и регионального Центра развития кинопроизводства. Для этого будет создана кинолаборатория «Нордфильм».

Отбор будет серьезным, а обучение бесплатным. Ожидается, что в следующем году участники кинолаборатории, успешно окончившие курсы, будут работать в нашем регионе на проектах компании.

С кандидатами на обучение представители кинокомпании «Гамма» проведут собеседование, после которого наберут группу из десяти человек. Обучение начнётся в октябре и будет проходить в Мурманске. Часть лекций пройдёт онлайн.

Требования к кандидатам на различные позиции административного департамента указаны ниже. Если вы считаете, что подходите на одну из этих должностей, и мечтаете работать в сфере кинопроизводства, заполняйте заявку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeJ8c6MDP1W..

Требования к кандидатам на позицию локейшн-менеджера:

Возраст от 25 лет.

Исполнительный, оперативный, стрессоустойчивый, готовый работать по ненормированному рабочему графику.

Умеет вести переговоры, убеждать, торговаться, создавать приятное впечатление.

Имеет высокий уровень ответственности и соблюдает сроки.

Знает свой регион и оперативно работает с интернет-ресурсами.

Имеет водительское удостоверение и авто.

Требования к кандидатам на должность администратора:

Возраст от 20 лет.

Исполнительный, оперативный, стрессоустойчивый, готовый работать по ненормированному рабочему графику. Готов к частым переездам и экспедициям.

Имеет высокий уровень ответственности, грамотно поставленную речь, располагающую внешность, обладает техникой общения по телефону, знаниями правил поведения в конфликтных ситуациях.

Умеет планировать, убеждать, контролировать, способен самостоятельно принимать решения, умеет работать в команде, четко соблюдает технику безопасности.

Требования к кандидатам на должность бригадира массовки и ассистента по подбору персонала:

Возраст от 25 лет.

Исполнительный, оперативный, стрессоустойчивый, готовый работать по ненормированному рабочему графику. Готов к частым переездам и экспедициям.

Имеет высокий уровень ответственности, грамотно поставленную речь, располагающую внешность, обладает техникой общения по телефону, знаниями правил поведения в конфликтных ситуациях.

Умеет планировать, убеждать, контролировать, способен самостоятельно принимать решения, умеет работать в команде, четко соблюдает технику безопасности.