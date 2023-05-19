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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.23 18:40

В Мурманске наградили финалистов конкурса «Студент года»

Сегодня в ГДЦ «Меридиан» состоялась церемония закрытия городского конкурса «Студент года». В этом году состязание проводилось в 22-й раз. 

Конкурс был организован для студентов в возрасте от 16 до 25 лет, которые обучаются очно в образовательных организациях города Мурманска. В этом учебном году поступило более 120 заявок, до основных этапов конкурса были допущены 70 студентов. 

С ноября 2022 года по май 2023 года состоялись 16 конкурсных испытаний. После каждого из этапов число участников уменьшалось, дальше проходили студенты, успешно справившиеся с заданиями предыдущего этапа и набравшие наибольшее количество баллов.

По итогам конкурса были определены три победителя проекта: Мирра Подгорецкая, Дарья Антипова и Полина Ахмерова. На протяжении следующего учебного года студентки будут получать именные стипендии главы муниципального образования город Мурманск.

Также в ходе мероприятия представителям 13 образовательных организаций города Мурманска вручили благодарственные письма и памятные подарки по итогам проекта «Студенческая среда».

Как сообщает администрация города Мурманска, в список победителей и финалистов городского конкурса «Студент года» вошли:

абсолютный победитель – обладатель титула «Студент года»

Мирра Подгорецкая, студентка 3 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

Номинация «Лучший студент образовательной организации высшего образования»:

1 место - Дарья Антипова, студентка 3 курса СЗИ Московского гуманитарно-экономического университета.

2 место - Евгения Александрова, студентка 3 курса СЗИ Московского гуманитарно-экономического университета.

3 место – Николь Унгуряну, студентка 1 курса СЗИ Московского гуманитарно-экономического университета.

Номинация «Лучший студент профессиональной образовательной организации»:

1 место - Полина Ахмерова, студентка 2 курса ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж.

2 место – Дмитрий Грушковский, студент 3 курса ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж».

3 место – Анастасия Папыгина, студентка 3 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. ИИ Месяцева.

3 место – Кристина Федорова, студентка 2 курса ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж».

Финалисты конкурса:

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» -Антоничева Тамила Михайловна, и Балацкая София Александровна;

ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» - Болонев Михаил Александрович;

ММРК имени И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» - Иванов Даниил Игоревич;

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» - Мазикина Виктория Олеговна;

ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» - Закирова Диана Руслановна и Лисицина Наталия Евгеньевна;

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» - Долгов Лев Евгеньевич.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25023&page=1

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