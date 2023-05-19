В Мурманске наградили финалистов конкурса «Студент года»
Сегодня в ГДЦ «Меридиан» состоялась церемония закрытия городского конкурса «Студент года». В этом году состязание проводилось в 22-й раз.
Конкурс был организован для студентов в возрасте от 16 до 25 лет, которые обучаются очно в образовательных организациях города Мурманска. В этом учебном году поступило более 120 заявок, до основных этапов конкурса были допущены 70 студентов.
С ноября 2022 года по май 2023 года состоялись 16 конкурсных испытаний. После каждого из этапов число участников уменьшалось, дальше проходили студенты, успешно справившиеся с заданиями предыдущего этапа и набравшие наибольшее количество баллов.
По итогам конкурса были определены три победителя проекта: Мирра Подгорецкая, Дарья Антипова и Полина Ахмерова. На протяжении следующего учебного года студентки будут получать именные стипендии главы муниципального образования город Мурманск.
Также в ходе мероприятия представителям 13 образовательных организаций города Мурманска вручили благодарственные письма и памятные подарки по итогам проекта «Студенческая среда».
Как сообщает администрация города Мурманска, в список победителей и финалистов городского конкурса «Студент года» вошли:
абсолютный победитель – обладатель титула «Студент года»
Мирра Подгорецкая, студентка 3 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.
Номинация «Лучший студент образовательной организации высшего образования»:
1 место - Дарья Антипова, студентка 3 курса СЗИ Московского гуманитарно-экономического университета.
2 место - Евгения Александрова, студентка 3 курса СЗИ Московского гуманитарно-экономического университета.
3 место – Николь Унгуряну, студентка 1 курса СЗИ Московского гуманитарно-экономического университета.
Номинация «Лучший студент профессиональной образовательной организации»:
1 место - Полина Ахмерова, студентка 2 курса ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж.
2 место – Дмитрий Грушковский, студент 3 курса ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж».
3 место – Анастасия Папыгина, студентка 3 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. ИИ Месяцева.
3 место – Кристина Федорова, студентка 2 курса ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж».
Финалисты конкурса:
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» -Антоничева Тамила Михайловна, и Балацкая София Александровна;
ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» - Болонев Михаил Александрович;
ММРК имени И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» - Иванов Даниил Игоревич;
ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» - Мазикина Виктория Олеговна;
ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» - Закирова Диана Руслановна и Лисицина Наталия Евгеньевна;
ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» - Долгов Лев Евгеньевич.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25023&page=1