В Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману Манкевичу
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.26 15:00

В Мурманске наградили лучших доноров региона

На базе Мурманского медицинского колледжа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Национальному дню донора, в рамках которого подведены итоги регионального конкурса «Лучший донор Мурманской области». В награждении победителей приняла участие председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Лена Лукичева.

– Потребность в донорской крови не снижается. Медицина развивается, операции становятся сложнее, но человеческая кровь по-прежнему незаменима. И за каждой дозой крови или её компонентов стоит невидимый подвиг человека, который нашёл в себе силы прийти, сдать кровь и не ждать благодарности. Спасибо всем, кто стал надёжной опорой региональной службы крови и тем, кто решился сделать это впервые. Каждый может спасти чью-то жизнь и здоровье, сдав кровь. Добровольное участие в этом движении – высшее проявление гуманизма и ответственности перед людьми.

Парламентарий поблагодарила врачей и персонал станции переливания крови за их труд, а доноров за бескорыстие и благородство, пожелав всем крепкого здоровья и благополучия.

За вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в Мурманской области Лена Лукичева вручила лучшим донорам награды регионального парламента.

Национальный день донора отмечается в России с 2007 года. Он посвящён тем, кто безвозмездно сдаёт свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В Мурманской области в прошлом году сдали кровь или её компоненты 4940 северян, из них более 800 человек – впервые. В этот день отмечают и заслуги медицинских работников, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты. В минувшем году в регионе было заготовлено более 9,5 тысячи литров крови.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34153/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

