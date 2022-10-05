В Мурманске наградили лучших педагогов города

Сегодня в Детской театральной школе состоялась торжественная церемония подведения итогов традиционного конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель города Мурманска — 2022».

В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из 18 образовательных учреждений. На конкурсных испытаниях участники успешно продемонстрировали свои умения и таланты.

Призёром в номинации «Педагогический дебют» стала Анастасия Палагутина, учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 0». В номинации «Педагогический поиск» призерами стали два участника — Ирина Страшнова, учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» и Анжелла Двинина, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска ООШ №37.

Победителем конкурса «Учитель города Мурманска — 2022» была объявлена Наталья Аболемова, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8».

Кроме того, участники, продемонстрировавшие высокий уровень педагогического мастерства, получили дипломы специального образца — за профессионализм, творчество и оригинальность в решении педагогических задач.

В рамках торжественной церемонии были вручены Почётные знаки «За вклад в развитие города Мурманска (за достижения в сфере образования и науки)».

Также наградили победителей и призёров профсоюзной акции «Из года в год МЫ ВМЕСТЕ» и фотоконкурса «Я Север люблю».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23452&page=1