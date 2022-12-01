В Мурманске наградили лучших полицейских

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с сотрудниками полиции, ставшими победителями ежегодных конкурсов среди участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.

- Сотрудники мурманской полиции — настоящие профессионалы, которые ежедневным кропотливым трудом достигают высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, - отметил Юрий Сердечкин.

По итогам 2022 года лучшими участковыми уполномоченными полиции стали:

1. Капитан полиции Русских Денис Викторович, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску.

2. Майор полиции Киршин Игорь Владимирович, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску.

3. Майор полиции Медянкин Михаил Евгеньевич, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску.

Среди инспекторов по делам несовершеннолетних победителями признаны:

1. Старший лейтенант полиции Семенова Зинаида Владимировна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску.

2. Старший лейтенант полиции Кулик Елена Валерьевна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску.

3. Капитан полиции Скрипкина Елена Сергеевна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску.

Как сообщает администрация города Мурманска, победители поощрены денежными сертификатами и памятными подарками.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23775&page=1