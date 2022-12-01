В Мурманске наградили лучших полицейских
Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с сотрудниками полиции, ставшими победителями ежегодных конкурсов среди участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.
- Сотрудники мурманской полиции — настоящие профессионалы, которые ежедневным кропотливым трудом достигают высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, - отметил Юрий Сердечкин.
По итогам 2022 года лучшими участковыми уполномоченными полиции стали:
1. Капитан полиции Русских Денис Викторович, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску.
2. Майор полиции Киршин Игорь Владимирович, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску.
3. Майор полиции Медянкин Михаил Евгеньевич, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску.
Среди инспекторов по делам несовершеннолетних победителями признаны:
1. Старший лейтенант полиции Семенова Зинаида Владимировна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску.
2. Старший лейтенант полиции Кулик Елена Валерьевна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску.
3. Капитан полиции Скрипкина Елена Сергеевна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску.
Как сообщает администрация города Мурманска, победители поощрены денежными сертификатами и памятными подарками.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23775&page=1