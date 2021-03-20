В Мурманске наградили лучших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков поздравил лучших работников профессиональной сферы.

Благодарственные письма губернатора Мурманской области получил директор АО «Мурманэнергосбыт» Андраник Мусатян, а также сотрудники АО «МЭС».

«Ваш труд часто незаметен. Бытовые блага: тепло в домах, чистоту в подъездах - мы воспринимаем как должное. Вместе с тем любые, даже мелкие, технологические нарушения ощущаются очень остро. В ваших руках уют каждого дома. Примите самые искренние слова благодарности за высокий профессионализм, самоотдачу и верность выбранному делу!» - подчеркнул в поздравлении Алексей Лыженков.

Отдельно глава ведомства поблагодарил ветеранов, самоотверженный труд которых помог заложить основу профессиональных кадров сегодня.

Кроме того, сотрудников своего предприятия поздравила и.о. генерального директора АО «МЭС» Алла Истомина.

В ГОУП «Мурманскводоканал» состоялась церемония вручения наград заслуженным работникам.