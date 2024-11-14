В Мурманске наградили лучших участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин вчера принял участие в награждении наиболее отличившихся сотрудников полиции города Мурманска, победителей конкурсов по итогам 2024 года.

– 24 на 7 - 365 дней в году сотрудники полиции готовы прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Они – пример мужества, самоотверженности, беззаветной преданности закону и долгу, – отметил Юрий Валерьевич. – Спасибо сотрудникам УМВД России по городу Мурманску за каждодневную нелегкую работу. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего тепла и успехов в дальнейшей службе.

Победители были определены по максимальному количеству баллов, начисляемых по нескольким критериям: оценивались количественные и качественные показатели работы сотрудников полиции, в том числе участие в охране общественного порядка, профилактическая работа и другие.

В конкурсе «Лучший участковый уполномоченный полиции» отмечены:

1 место - лейтенант полиции Михаил Федосцев, участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску;

2 место - старший лейтенант полиции Шеметов Евгений Петрович, участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску;

3 место - майор полиции Иванов Сергей Станиславович, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску.

В конкурсе «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» отмечены:

1 место - майор полиции Филимонова Марина Павловна, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску;

2 место - лейтенант полиции Григорьева Юлия Андреевна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску;

3 место - майор полиции Горина Елена Викторовна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28843&page=1